نشوى مصطفى: اتنسيت بعد الثورة.. وخالد النبوي فنان مبهر من أيام الدراسة| حوار

خالد النبوي فنان مبهر من أيام الدراسة

اتنسيت بعد الثورة وطلع جيل جديد

نور النبوي نجم وممثل يتعمل له حساب

محمد سلامة مخرج مثقف ومحمد سليمان عبد الملك كاتب رقيق

نشوى مصطفى، فنانة من العيار الثقيل، اتجهت مؤخرا إلى تقديم البرامج التلفيزيونية وقدمتها في أفضل صورة، وتعود للدراما بعد غياب سنوات، من خلال مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنانة خالد النبوى والذى يعرض في الماراثون الرمضاني الحالي.

وفى حوارها لـ “صدى البلد”، تكشف الفنانة نشوى مصطفى أسباب ابتعادها عن التمثيل وعلاقتها بالفنان خالد النبوى وأسباب مشاركتها في مسلسل "إمبراطوية ميم".

نص الحوار..

في البداية، كيف جاء ترشيحك للعمل؟

شركة الإنتاج تواصلت معايا وبلغتنى بترشيح المخرج محمد سلامة للمشاركة في مسلسل "إمبراطورية ميم"، وتحمست للعمل مع المخرج محمد سلامة، شاب مبدع وخلوق وأعماله عظيمة ومخرج يشرف.

ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "إمبراطوية ميم"؟

من أهم الأسباب التى حمستنى القصة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والسيناريو لـ محمد سليمان عبد الملك كاتب رقيق وحساس، والأهم هى عودتى من خلال بوابة نجم "شيك" زى الفنان خالد النبوى، وهو نجم راقٍ ومثقف وأعماله ذات قيمة.

حدثينا على دورك فى مسلسل "إمبراطوية ميم"؟

أجسد شخصية “مديحة” شقيقة خالد النبوى وتقيم معه فى نفس المنزل وتساعده فى تربية أبنائه، وتعيش قصة حب مع الفنان محمود عبد الحافظ، شخصية بسيطة وحبيتها جدا.

حدثينا عن علاقتك بالفنان خالد النبوى وكيف كان التعاون معه؟

خالد أخ وعشرة عمر وزميل دراسة وأنا مبهورة به من وقتها، فهو فنان راقٍ وشيك ومثقف والعمل معه إضافة كبيرة لأى فنان، وبيعلى أى مثل يقف قدامه، ممثل مجتهد ومحترف، وأول عمل تعاونه فيه كانت مسرحية "البحر بيضحك ليه" أيام المعهد وسعيدة جدا بالتعاون معه.

ماذا عن تعاونك مع المواهب الشابة التى تشارك في المسلسل؟

فى البداية، نور النبوى نجم مصر تفتخر به فنان مثقف ومجتهد بيذاكر، وممثل يتعمله حساب، والمفاجأة بالنسبة لى هى إلهام صفى الدين، هتبقى من أهم الشباب فى الموسم الرمضانى، وهاجر السراج أنا من جمهورها وهى موهبة مبهرة.

حدثينا عن تعاونك الأول مع المخرج محمد سلامة؟

محمد سلامة مخرج “دماغه طازة” وأقصد الكلمة بمعناها الحرفى، مخرج مثقف ومدرك بيقدم إيه، بالإضافة لكونه ممثل شاطر وسعيدة جدا بالتعاون معه.

ما أسباب ابتعادك عن التمثيل لأكثر من 10 سنوات؟

بعد الثورة مكنش بيتعرض عليا أعمال واتنسيت، وطلع جيل جديد بمنهج جديد وتصوير جديد وكتاب شباب مختلفة وكانت بداية ظهور أسماء مهمة وشكل الدراما اختلف، واللى كان بيتعرض عليا مكنش مناسب ليا ولـ سنى.

ماذا عن الأعمال التى سوف تشاهدينها فى رمضان 2024؟

سوف أشاهد مسلسل “الحشاشين” ومسلسل “جودر” مسلسلات عالمية ومبهرة من حيث الإنتاج والإضاءة وأعمال مليئة بالنجوم، أعمال تشرف.

كيف ترين بطولات النجوم الشباب هذا العام؟

متحمسة لـ مسلسلى “مسار إجبارى” و”أعلى نسبة مشاهدة” مسلسلين لشباب مشرفة وبتمنى لهم النجاح الباهر، وأشكر الشركة المتحدة لإنتاجها بطولة للشباب الموهبة زى عصام عمر وأحمد داش.