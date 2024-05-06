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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد حفظي عضو تحكيم ميس اليت.. تفاصيل

محمد حفظي
محمد حفظي

أعلنت إدارة مهرجان ميس إليت عن انضمام المنتج محمد حفظي للجنة تحكيمها خلال موسمها الجديد.

 

وبعد  إعلان انضمام محمد حفظي للجنة تحكيم مسابقة ملكة الجمال وتعرض حفظي لانتقادات عديدة بسبب انضمامه للحنة تحكيم مسابقة الجميلات وهو كان يرأس فى فترة من الفترات مهرجان القاهرة الدولى.
 

أخر ظهور لمحمد حفظي 

وكان أخر ظهور لحفظي فى ندوة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته العاشرة وحضرها عدد كبير من جمهور محافظة الإسكندرية ونجوم وصناع السينما من مصر والعالم أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود.


 وسجل حضور كل من كندا علوش وفرح يوسف ورانيا يوسف والسينمائين المخرجة هالة جلال والمخرج صفي الدين محمود والمنتج والكاتب أحمد عامر، المخرجة كوثر يونس، المنتج والكاتب أحمد عامر، والمنتج محمد العدل وغيرهم.

 

وبدأ حفظي حديثه عن اتجاهه للإنتاج والذي جاء تدريجيا وقال: بعد فيلم "السلم والثعبان" أخذت في التفكير تأسيس شركة هدفها دعم مشاريع جيدة تبحث عن تمويل، وقال: الحقيقة أن تركيزي في الإنتاج أخذني من الكتابة لكن انا مستمتع أكثر كمنتج يساعد مشاريع أخري تحتاج فرصة وتطويرها.

وأشار إلى أن هناك مفهوما خاطئا لدي الكثيرون أن الفيلم القصير هو مرحلة للوصول للفيلم الطويل مؤكدا أن استمرار أي مخرج في تقديم الافلام القصيرة لا يقلل منه والتي اعتبرها مكان لاكتشاف المواهب.

محمد حفظي المنتج محمد حفظي مهرجان ميس إليت

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