الشناوي يتفوق على نوير ويحقق رقما تاريخيا في كأس العالم الأندية

تفوق الحارس الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، على مانويل نوير في بطولة كأس العالم للأندية.

وقاد محمد الشناوي فريقه الأهلي للتعادل السلبي أمام إنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية، بعدما خرج بشباك نظيفة.

وتصدى محمد الشناوي لأكثر من كرة صعبة من ميسي ورفاقه ليخرج بشباك نظيفة في كأس العالم للأندية، ليصل إلى 5 مرات شباك نظيفة في 11 مباراة في تاريخه في البطولة.

الشناوي يتفوق على نوير

وتفوق الشناوي على كل من مانويل نوير (4 مباريات)، علي خصيف (6 مباريات)، ديدا دا سيلفا (6 مباريات)، ليصبح أكثر حارس خارج بشباك نظيفة في مونديال الأندية عبر التاريخ.