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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الصندوق الأسود لليمن.. كواليس تغلغل المخابرات الأمريكية في مفاصل الحكم بصنعاء

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والمقرر إذاعتها في السابعة من مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يحل الدكتور  أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق، ضيفا على الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، حيث تحدث عن طبيعة المرحلة التي سبقت التحولات السياسية في اليمن، مشيراً إلى أن الشعارات التي رافقت ما عُرف بـ«الربيع العربي» و«الفوضى الخلاقة» لم تكن بالضرورة معبرة عن المخططات الحقيقية التي جرى العمل عليها.

وذكر، أن الولايات المتحدة حاولت الترويج لفكرة بناء الدولة، إلا أن رفع الشعارات يختلف عن تحقيق الأهداف على أرض الواقع، كما تضمن برومو الحلقة سؤالا طرحه الكاتب والصحفي سمير عمر بشأن طول أمد إدارة الرئيس الراحل علي عبد الله في الحكم وما إذا كانت أحد أسباب ما حدث في اليمن.

وفي سياق متصل أشار وزير الخارجية اليمني الأسبق، إلى أنّ الحوثيين كانوا أكثر قدرة على التعامل مع الخلافات السياسية بين المعارضة والسلطة، متطرقًا أيضا، إلى إدارة التحرك الشعبي المطالب بإسقاط النظام، ومشددًا، على أنّه كانت هناك قناعة بأن التغيير مطلوب.

وشدد وزير الخارجية اليمني الأسبق، على أن المظالم لم تكن مقتصرة على منطقة بعينها، بل شملت مختلف أنحاء اليمن، الأمر الذي يجعل معالجتها مسؤولية وطنية يجب أن تتم على مستوى الجمهورية بأكملها.

https://www.youtube.com/watch?v=51ZN0b49Tw8

الصندوق الأسود لليمن المخابرات الأمريكية صنعاء القاهرة الإخبارية

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