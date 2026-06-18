عبد الغني العيادي: التصعيد بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ليس مفاجئًا والخلاف يتعمق

أكد عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، أن التصعيد بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ليس مفاجئًا والخلاف يتعمق، موضحاً أن إسرائيل في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تسير وفق نهج معروف وثابت: "لا شيء يفاجئ عند إسرائيل، خاصة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأوروبية»، متوقعاً استمرار الأوضاع على ما هي عليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العيادي في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اختلافاً جذرياً بين المقاربة الإسرائيلية والمقاربة الأوروبية، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتمد النهج نفسه الذي تتبعه الولايات المتحدة، والقائم على الواقعية والخروج من دائرة القانون الدولي والشرعية الدولية، في حين يتمسك الأوروبيون بالقانون الدولي والشرعية الدولية والمؤسسات الدولية باعتبارها المرجعية الأساسية في التعامل مع القضايا الدولية.

وتابع، أن استمرار هذا التباين يعني بقاء المشهد على حاله، مع تكرار النداءات والبيانات الصادرة عن الجانب الأوروبي، والتي تواصل التذكير بحل الدولتين باعتباره الأفق السياسي المطروح لحل القضية الفلسطينية، في ظل تمسك الاتحاد الأوروبي بهذا المسار كإطار أساسي للتسوية.

