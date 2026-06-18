قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21
الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 يونيو في القاهرة والمحافظات
موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثير
إنتهاء امتحانات الدبلومات الفنية اليوم .. وانتظام التصحيح بالكنترولات لإعلان النتيجة قريباً
أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا.. آبل تخطط لإطلاق AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك
القرار النهائي يقترب.. جلسة حاسمة تحدد مستقبل حسين الشحات مع الأهلي
مصرع ثلاثة أشخاص غرقا بمياه ترعة بالشرقية
رينارد يحفز لاعبي تونس: هل تعلمون ماذا سيحدث إذا عدتم إلى دياركم الآن؟
البيت الأبيض يوثق لقاء ترامب والسيسي على هامش قمة السبع
تصريحات ترامب تهز أسواق الطاقة.. النفط يصعد مجددًا بعد شكوك حول الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن مخاوفه من التهاون الذهني للاعبي المنتخب قبل مواجهة نيوزيلندا، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون أعلى من مباراة بلجيكا، رغم قوة الأداء الذي قدمه المنتخب في اللقاء السابق.

وقال الشحات في تصريحات عبر بودكاست “فايق ورايق”: “أنا خايف من حاجة، إحنا جامدين أوي، بس خايف من العقلية المصرية.. إنك لما تلعب ماتش جامد قدام فرقة تقيلة، تيجي الماتش اللي بعده قصاد فرقة شايفها سهلة تقول أنا عملت ماتش بلجيكا جامد فأكسب بسهولة، فتلاقي نفسك تخسر”.

وأضاف لاعب المنتخب أن التعامل الذهني مع المباريات هو الفارق الحقيقي، موضحًا ضرورة احترام كل المنافسين بنفس الدرجة من الجدية والتركيز، لازم نلعب أقوى من ماتش بلجيكا ونركز أكتر، لأن لو معملناش كده ممكن نخسر عادي”.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

محمد صلاح عبدالفتاح

أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

ترشيحاتنا

سوريا

العدالة الانتقالية بسوريا: لا إفلات من العقاب وملاحقة مستمرة لمرتكبي الجرائم

ترامب

ترامب: توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا.. ولن نسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا

اردوغان وميلوني

من أنقرة إلى روما.. أردوغان وميلوني في مواجهة مع التدخين: رسالة صحية تتصدر المشهد

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد