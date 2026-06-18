الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن مخاوفه من التهاون الذهني للاعبي المنتخب قبل مواجهة نيوزيلندا، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون أعلى من مباراة بلجيكا، رغم قوة الأداء الذي قدمه المنتخب في اللقاء السابق.

وقال الشحات في تصريحات عبر بودكاست “فايق ورايق”: “أنا خايف من حاجة، إحنا جامدين أوي، بس خايف من العقلية المصرية.. إنك لما تلعب ماتش جامد قدام فرقة تقيلة، تيجي الماتش اللي بعده قصاد فرقة شايفها سهلة تقول أنا عملت ماتش بلجيكا جامد فأكسب بسهولة، فتلاقي نفسك تخسر”.

وأضاف لاعب المنتخب أن التعامل الذهني مع المباريات هو الفارق الحقيقي، موضحًا ضرورة احترام كل المنافسين بنفس الدرجة من الجدية والتركيز، لازم نلعب أقوى من ماتش بلجيكا ونركز أكتر، لأن لو معملناش كده ممكن نخسر عادي”.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.