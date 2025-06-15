حارس مرمى ميامي: حصلت على جائزة رجل المباراة.. لكن الشناوي كان مذهلا

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن تصريحات أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي ، بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي ، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال أوستاري: صحيح أنني حصلت على جائزة رجل المباراة، لكن الشناوي أيضًا كان مذهلًا، كان بإمكانه بسهولة أن يحصل على هذه الجائزة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.