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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى لأصحاب المعاشات.. تعويضات للمتضررين وإنهاء أزمة التأخير بالكامل قبل سبتمبر

المعاشات
المعاشات
رحمة سمير

في تطور جديد بشأن أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات، كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد لمناقشة الأزمة، مؤكدًا أن هناك تعهدات واضحة بإنهاء المشكلات القائمة وصرف تعويضات للمستحقين المتضررين.

اجتماع مهم لمناقشة أزمة المعاشات

أكد عبدالمنعم إمام أن الاجتماع كان مهمًا وصعبًا في الوقت نفسه، نظرًا لارتباطه بحقوق آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد مناقشات مكثفة وغضبًا واضحًا من عدد من النواب بسبب تداعيات الأزمة.

وأوضح أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض سبق أن اعتذر عن تأخر صرف بعض المستحقات، إلا أن الاجتماع الأخير ركز على الإجراءات العملية المطلوبة لمعالجة الأزمة ومنع تكرارها.

أصحاب المعاشات

96% من النظام الجديد يعمل بنجاح

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الأزمة ترتبط بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد للتأمينات والمعاشات، موضحًا أن نحو 96% من النظام تم الانتهاء منه بنجاح، بينما تتركز المشكلات الحالية في نسبة محدودة لا تتجاوز 4% من الحالات.

تعويضات للمتضررين من التأخير

وأوضح إمام أن حزب العدل كان قد تقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، والتي تنص على أحقية المواطنين في الحصول على تعويض حال تأخر صرف مستحقاتهم لأسباب ترجع إلى الهيئة.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدت بدراسة آلية لصرف التعويضات للمستحقين دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية، مع حصر الحالات المتضررة وتحديد المستحقين بدقة، على أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة وتطبيقها بحد أقصى مطلع سبتمبر المقبل.

35 ألف حالة متبقية قيد المعالجة

وفيما يتعلق بالحالات المتأخرة، أوضح إمام أن عدد الملفات التي واجهت مشكلات منذ بداية تطبيق النظام الجديد بلغ نحو 120 ألف حالة، تم حل الجزء الأكبر منها، فيما يتبقى حاليًا نحو 35 ألف حالة فقط يجري العمل على إنهائها تباعًا.

وأشار إلى أن بعض الحالات المتبقية تحتاج إلى مراجعة بيانات تاريخية قديمة موزعة على عدة مكاتب تأمينات، وهو ما يتطلب وقتًا إضافيًا لإنهاء الإجراءات بشكل دقيق.

زيادة المعاشات

انتهاء الأزمة بالكامل قبل سبتمبر

وأكد رئيس حزب العدل أن التعهدات التي خرج بها الاجتماع تضمنت الانتهاء الكامل من جميع المشكلات المرتبطة بالنظام الإلكتروني الجديد بحد أقصى نهاية أغسطس المقبل، مع توقعات بحل جزء كبير منها قبل هذا الموعد.

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تطبيق نظام إلكتروني جديد لتطوير خدمات التأمينات والمعاشات وتسهيل إجراءات صرف المستحقات، ويستهدف النظام تقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء المعاملات، حيث أكد عبدالمنعم إمام أن التشغيل الكامل للمنظومة سيتيح مستقبلاً إنهاء إجراءات صرف المعاشات خلال أسبوع واحد فقط بدلًا من عدة أشهر كما كان يحدث في بعض الحالات سابقًا.

المعاشات تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات رئيس حزب العدل تعويضات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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