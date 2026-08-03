شريف الليثي لصدى البلد: فيلم خلي بالك من نفسك تجربة كوميدي أكشن مختلفة.. فيديو

كشف السيناريست شريف الليثي، عن كواليس التحضير لفيلم "خلي بالك من نفسك"، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة سينمائية مختلفة تجمع بين الكوميديا والأكشن، واستغرق وقتًا طويلًا في مراحل الكتابة والتطوير قبل انطلاق التصوير.

وقال الليثي خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إن كتابة سيناريو الفيلم استغرقت ما يقرب من عام كامل، ومر بعدد كبير من مراحل التطوير والمراجعة قبل أن يصل إلى أبطال العمل، ثم تواصلت التعديلات خلال مرحلة التحضير، بهدف تقديم عمل يخرج بأفضل صورة ممكنة للجمهور.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مشيدًا بالأداء الذي قدمه النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، مؤكدًا أنهما نجحا في تقديم مزيج مميز بين الأكشن والكوميديا، بما يتناسب مع طبيعة الفيلم ويمنحه طابعًا مختلفًا عن الأعمال التقليدية.

وأضاف أن "خلي بالك من نفسك " يعتمد على فكرة جديدة ومعالجة مختلفة، مشيرًا إلى أن الفيلم لا يقتصر على تقديم مشاهد الأكشن أو الكوميديا بشكل منفصل، وإنما يمزج بينهما في إطار قصة تحمل العديد من المفاجآت، وهو ما يجعله تجربة خاصة بالنسبة له.

وأشار الليثي إلى سعادته بالإقبال الجماهيري الذي يحظى به الفيلم، مؤكدًا أن ردود الأفعال الإيجابية تعكس نجاح فريق العمل في تقديم تجربة سينمائية مميزة، لافتًا إلى أن الهدف منذ البداية كان تقديم فيلم يترك أثرًا لدى الجمهور ويقدم محتوى مختلفًا.

واختتم الليثي حديثه بالتأكيد على حرصه الدائم على تنويع أعماله، وتقديم أفكار جديدة ومختلفة، معربًا عن أمله في أن تنال مشروعاته المقبلة إعجاب الجمهور، وأن تواصل تحقيق النجاح الذي يسعى إليه في كل عمل.

ويُعد فيلم "خلي بالك من نفسك" من أبرز الأعمال السينمائية ، ويجمع نخبة من النجوم، أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وبيومي فؤاد، ولبلبة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم هدى الإتربي نوران ماجد، تأليف شريف الليثي، ، اخراج معتز التوني ، انتاج شركة سنرجي.

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