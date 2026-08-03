قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية
الساعة 3 ويوم 3.. زلزال اليوم يشعل نظريات المؤامرة على السوشيال ميديا؟
رسالة تحذيرية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالزلازل وما مدى دقته؟
حرائق مدمرة تجتاح واشنطن.. إعلان الطوارئ وآلاف السكان يفرون من منازلهم
هل التكبير وقت الزلزال يزيد قوته أم أنها خرافة؟.. النبي أوصى بـ3 أمور
أذكار الصباح كاملة مكتوبة 2026.. أفضل الأدعية لبدء يومك بالبركة والحفظ
الحرارة تلامس الـ 45.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين
موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية
أسعار سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي
لا داعي للبقاء في الشوارع والوضع آمن.. البحوث الفلكية يدعو المواطنين للعودة إلى منازلهم
ما هو دعاء الزلزال؟.. 10 كلمات تنجيك من غضب الله والهلاك بعذابه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف الليثي لصدى البلد: فيلم خلي بالك من نفسك تجربة كوميدي أكشن مختلفة.. فيديو

السيناريست شريف الليثي
السيناريست شريف الليثي
أوركيد سامي

كشف السيناريست شريف الليثي، عن كواليس التحضير لفيلم "خلي بالك من نفسك"، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة سينمائية مختلفة تجمع بين الكوميديا والأكشن، واستغرق وقتًا طويلًا في مراحل الكتابة والتطوير قبل انطلاق التصوير.

وقال الليثي خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إن كتابة سيناريو الفيلم استغرقت ما يقرب من عام كامل، ومر بعدد كبير من مراحل التطوير والمراجعة قبل أن يصل إلى أبطال العمل، ثم تواصلت التعديلات خلال مرحلة التحضير، بهدف تقديم عمل يخرج بأفضل صورة ممكنة للجمهور.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مشيدًا بالأداء الذي قدمه النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، مؤكدًا أنهما نجحا في تقديم مزيج مميز بين الأكشن والكوميديا، بما يتناسب مع طبيعة الفيلم ويمنحه طابعًا مختلفًا عن الأعمال التقليدية.

وأضاف أن "خلي بالك من نفسك " يعتمد على فكرة جديدة ومعالجة مختلفة، مشيرًا إلى أن الفيلم لا يقتصر على تقديم مشاهد الأكشن أو الكوميديا بشكل منفصل، وإنما يمزج بينهما في إطار قصة تحمل العديد من المفاجآت، وهو ما يجعله تجربة خاصة بالنسبة له.

وأشار الليثي إلى سعادته بالإقبال الجماهيري الذي يحظى به الفيلم، مؤكدًا أن ردود الأفعال الإيجابية تعكس نجاح فريق العمل في تقديم تجربة سينمائية مميزة، لافتًا إلى أن الهدف منذ البداية كان تقديم فيلم يترك أثرًا لدى الجمهور ويقدم محتوى مختلفًا.

واختتم الليثي حديثه بالتأكيد على حرصه الدائم على تنويع أعماله، وتقديم أفكار جديدة ومختلفة، معربًا عن أمله في أن تنال مشروعاته المقبلة إعجاب الجمهور، وأن تواصل تحقيق النجاح الذي يسعى إليه في كل عمل.

ويُعد فيلم "خلي بالك من نفسك" من أبرز الأعمال السينمائية ، ويجمع نخبة من النجوم،  أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وبيومي فؤاد، ولبلبة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم هدى الإتربي نوران  ماجد،  تأليف شريف الليثي،  ، اخراج معتز التوني ، انتاج شركة سنرجي.

https://youtube.com/shorts/3W9DEJlnYRU?si=Gk_KKvpR4wKQmxEv

السيناريست شريف الليثي فيلم خلي بالك من نفسك اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

الأرصاد

العظمى تتخطى 45 درجة في الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

الفنانة نور قدري

نور قدري لصدى البلد: لم أخشَ تقديم دور الأم في تحت السن

النجم الراحل رشدي اباظه

في ذكرى ميلاده.. رشدي أباظة دنجوان أسر قلوب الجماهير وترك بصمة خالدة في تاريخ السينما

عمرو محمود ياسين يوضح حقيقة تنبيهات الزلازل على هواتف أندرويد.. ويحذر من الشائعات والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي

عمرو محمود ياسين يحذر من تنبيهات الزلازل على الهواتف: مولدة بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد