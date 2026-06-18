نائب: التأمينات تتعهد بإنهاء أزمة تأخر المعاشات وتعويض المتضررين

أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو مجلس النواب، أمين مساعد شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعهدت بشكل رسمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة بصورة نهائية، والعمل على معالجة جميع المشكلات الفنية والإدارية التي تسببت في تأخر صرف المستحقات لأصحاب المعاشات ، بما يضمن انتظام عمليات الصرف خلال الفترات المقبلة.

وقال حسين، في تصريحات له، إن الهيئة أكدت التزامها الكامل بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن أي أضرار ترتبت على تأخر صرف المعاشات بسبب إجراءات أو أخطاء من جانب الهيئة سيتم التعامل معها وفقًا للأطر القانونية المنظمة، مع دراسة أوضاع المتضررين واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوقهم.

وشدد النائب إبراهيم مجدي حسين على أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل الرعاية والاهتمام، وأن الحفاظ على حقوقهم المالية وصرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة يعد التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يمكن التهاون فيه.

وتابع: “التعامل مع أزمة المعاشات يعكس أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مؤكدًا أن مجلس النواب يضطلع بدوره الرقابي والتشريعي في متابعة أداء الجهات المعنية وضمان حماية حقوق المواطنين، فيما تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وانتظام.

وأشار إلى أن التعاون البناء بين البرلمان والهيئة أسهم في سرعة احتواء الأزمة والوقوف على أسبابها ووضع حلول عملية لمنع تكرارها، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويضمن حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم كاملة وفي المواعيد المقررة قانونًا.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على استمرار متابعته للملف حتى الانتهاء الكامل من معالجة جميع الآثار المترتبة على الأزمة، وضمان عدم تكرارها، بما يحقق الاستقرار والطمأنينة لأصحاب المعاشات وأسرهم.