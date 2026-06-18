أرباح الحرام.. كيف سقطت فراشات التريند الزائف في قبضة شرطة الآداب؟

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضربة أمنية قاضية وموجعة للمتاجرين بالقيم المجتمعية عبر الفضاء الإلكتروني، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المستحدثة وحماية الآداب العامة، في إسقاط 3 من صانعات المحتوى الشهيرات بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامهن بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن رقصاً بملابس فاضحة والتلفظ بألفاظ وإشارات إباحية تتنافى مع تقاليد المجتمع المصري، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وجاءت تفاصيل الضبطيات المتزامنة كالتالي:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" مبالغ مالية "محلية ، أجنبية") ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة وإشارات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها

(هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .