مع ألفين سلامة.. نهاية ساخنة لمداخلة أحمد الطيب مع بسمة وهبة بسبب مصطفى شوبير

شهد برنامج "90 دقيقة" سجالًا على الهواء بين الإعلامية بسمة وهبة والمعلق الرياضي أحمد الطيب، بعد مناقشة تصريحات الأخير حول الحالة النفسية لحارس منتخب مصر مصطفى شوبير قبل إحدى المباريات، وانتهت المداخلة بإنهاء الطيب للاتصال عقب نقاش حاد بين الطرفين.

أول ظهور لـ أحمد الطيب بعد هجومه على شوبير على السوشيال ميديا



قال إنّ مصطفى شوبير قدم مباراة مميزة مع المنتخب المصري ضد المنتخب البلجيكي في مستهل مشوار الفريق في منافسات بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن حارس المرمى نجح في اختبار صعب للغاية بفضل تركيزه العالي وقدرته على التعامل مع المواقف المعقدة داخل الملعب.

وأضاف أنّ تقييمه لأداء مصطفى شوبير إيجابي بشكل واضح، موضحاً: «هو عمل ماتش كويس، كان تركيزه عالي جداً، وفي اختبار كان صعب نجح فيه جداً الحقيقة».

وتابع، أن الحارس تصدى لإحدى الكرات التي تُصنف بين أصعب اللعبات في كرة القدم، مؤكداً أن التعامل معها كان يحتاج إلى قدر كبير من الانتباه والتركيز.

وأوضح المعلق الرياضي أن هذه اللقطة تحديداً كانت دليلاً على جاهزية الحارس الذهنية والفنية، قائلاً: «لولا إنه مركز ومنتبه مكانش يقدر يتصدى للعبة زي دي»، مشدداً على أن الأداء العام للحارس في المباراة كان جيداً للغاية، وأنه نجح في القيام بدوره على أكمل وجه خلال مواجهة قوية ومهمة للمنتخب الوطني.



أحمد الطيب: تصرفات اللاعب اليومية تكشف حالته النفسية قبل المباريات



استعرضالجوانب الأساسية التي يعتمد عليها المدربون في تجهيز اللاعبين للمباريات، مؤكداً أن كرة القدم لا تقتصر فقط على النواحي الفنية والبدنية، بل تشمل أيضاً جانباً ذهنياً ونفسياً بالغ الأهمية.

وأضاف أنّ إعداد اللاعبين ينقسم إلى أكثر من محور، قائلاً: «في كرة القدم في أمور خاصة بتجهيز اللاعبين للمباريات، في جزء خاص بالنواحي الفنية، والنواحي الفنية المقصود بيها خطط ومهارات»، مشيراً إلى أن هناك أيضاً جانباً بدنياً يتعلق بالقوة والسرعة والرشاقة والمرونة.

وأضاف أن الجانب الثالث لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، خصوصاً في المنطقة العربية، موضحاً: «في جانب تالت مهم جداً جداً خصوصاً في المنطقة العربية اسمه الجانب الذهني والنفسي، اللي بيسموه في علم التدريب علم نفس التدريب».

وأكد أن المدرب قد يلجأ أحياناً إلى شحن اللاعبين وتحفيزهم إذا شعر بعدم التركيز، بينما يحاول تهدئتهم إذا وصلوا إلى مرحلة التوتر الزائد قبل المباريات.

وأشار إلى أن المدرب يستطيع ملاحظة الحالة النفسية للاعب من خلال تصرفاته اليومية، موضحاً أن علامات مثل تغير نبرة الصوت أو الابتسامة أو السلوك العام قد تكشف مدى تركيز اللاعب واستعداده للمواجهة المقبلة.



أحمد الطيب: مصطفى شوبير كان يبدو عليه التوتر بسبب مشكلة والده

ربط بين الأداء الجيد الذي قدمه مصطفى شوبير وبين قدرته على تجاوز الظروف النفسية الصعبة التي أحاطت به قبل المباراة، مشيراً إلى أن الأزمة التي تعرض لها والده الإعلامي أحمد شوبير كان من الممكن أن تؤثر على تركيزه داخل الملعب.

وأضاف أنّ المدرب أو المسؤول الفني يستطيع أن يشعر بالحالة الذهنية للاعب من خلال متابعته عن قرب، موضحاً أن التركيز والاتزان العاطفي من العناصر المهمة في تقييم جاهزية أي لاعب قبل المباريات الكبرى.

وأضاف أن مصطفى شوبير دخل المباراة بعد أيام قليلة من الجدل الذي أحاط بوالده، قائلاً: «قبل المباراة بـ3 أو 4 أيام والده اللي هو أحمد شوبير كان عنده مشكلة مصر كلها عارفاها»، في إشارة إلى الأزمة المتعلقة بمهاجمة جماهير النادي المصري وبعض نواب بورسعيد له بسبب تصريحات اعتبرها البعض غير مناسبة.

وأوضح أن مثل هذه الظروف قد تنعكس بشكل طبيعي على الأبناء، قائلاً: «أكيد الابن بيتأثر بالأب والأم والأخت والأخ»، لافتاً إلى أن أحمد شوبير شخصية عامة ونجم كبير، وأن الأزمة كانت مرتبطة بمجال عمله بشكل مباشر، ما كان يمكن أن يضع مصطفى تحت ضغط نفسي أو يجعله مشغولاً بما يحدث حول والده، إلا أن الحارس نجح رغم ذلك في الحفاظ على تركيزه وتقديم مستوى جيد خلال المباراة.



بسمة وهبة تلقن المعلق الرياضى أحمد الطيب درسا قاسيا

لقنت الإعلامية بسمة وهبة، المعلق الرياضي أحمد الطيب، درسا قاسيا، على الهواء، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، ما دفعه إلى غلق الهاتف.

وأثار "الطيب"، جدلال كبيرا، خلال حديثه عن تقييمه للحالة الذهنية والنفسية لحارس مرمى المنتخب المصري مصطفى شوبير قبل إحدى المباريات، مؤكداً أن المدرب يستطيع استشعار مدى تركيز اللاعب واتزانه العاطفي من خلال متابعته اليومية.

وقال إن المدرب يكون قادراً على معرفة ما إذا كان اللاعب مركزاً أو مهتماً بالمباراة أو يتمتع بالاتزان العاطفي المطلوب، موضحاً أن مصطفى شوبير مرّ بظروف قد تؤثر نفسياً على أي لاعب شاب قبل المباراة.

وأشار إلى الأزمة التي تعرض لها والده الإعلامي أحمد شوبير بسبب الانتقادات والهجوم الذي تعرض له من جماهير النادي المصري وبعض نواب بورسعيد.

وتابع: «أكيد الابن بيتأثر بالأب والأم والأخت والأخ، وأبوه مش أي حد، أبوه نجم كبير والكلام جاي في صميم شغله»، معتبراً أنه من الممكن أن يكون مصطفى متوتراً أو قلقاً أو مشغولاً بما يحدث لوالده.

وخلال الحوار سألته بسمة وهبة: «طب هو مين اللي قال لحضرتك إنه ممكن يكون متوتر؟»، ليرد قائلاً: «أنا اللي بقول لك كدة، لأنا عارف أنا بقول إيه، أنا قلت ممكن»، مؤكداً أن حديثه كان في إطار الاحتمال وليس الجزم، إلا أن المداخلة شهدت سجالاً متكرراً بين الطرفين بسبب مقاطعات متبادلة، حيث اعترض الطيب أكثر من مرة على أسلوب إدارة الحوار قائلاً: «يا ستي ليه تقاطعيني؟ سيبيني أكمل اللي أنا بكمله»، فيما ردت بسمة وهبة بأن دورها كمذيعة يفرض عليها طلب التوضيح وشرح الأفكار للمشاهدين.

وتصاعد النقاش بعدما أكد أحمد الطيب أنه يرغب في استكمال فكرته أولاً قبل الانتقال إلى نقطة أخرى، بينما شددت بسمة وهبة على أن الحوار التلفزيوني يقتضي المناقشة والاستفسار المستمر.

وقال الطيب: «بعد ما الحاجة اللي أنا بقولها تكمل»، بينما ردت وهبة: «أنا مذيعة ولازم أنقلك من حاجة لحاجة، ده شغلي برضه». واستمرت المناقشة بين الطرفين قبل أن يبدي الطيب استياءه من بعض التعليقات الموجهة إليه خلال المداخلة.

وانتهى الحوار بإنهاء أحمد الطيب المكالمة الهاتفية بعد اعتراضه على وصف حديثه بأنه «نشرة»، حيث قال: «طيب يا ستي مع السلامة»، لترد بسمة وهبة: «مع ألفين سلامة.. نورتنا».

وعقب انتهاء الاتصال أوضحت وهبة للمشاهدين أن الضيف أنهى المداخلة ولم يرغب في استكمال الحوار، مؤكدة أن هدفها كان الحصول على توضيحات بشأن ما كتبه في منشوره المتعلق بمصطفى شوبير، وأن دور الإعلامي يقتضي مناقشة الضيف وطرح الأسئلة والاستفسارات.

وأضافت بسمة وهبة أنها لا تتفق مع فكرة تقييم أداء اللاعب من خلال ضحكته أو ابتسامته أو مظهره الخارجي، قائلة: «مفيش حاجة اسمها لاعب ضحكته وابتسامته وطلته بتقيم أداءه»، مشيرة إلى أن مصطفى شوبير كان أحد أبرز عناصر المنتخب في المباراة الودية السابقة.

كما تساءلت عن أسباب تركيز أحمد الطيب على اللاعب قبل المباراة وبعدها، مؤكدة أن الحكم النهائي على صحة أو خطأ هذه الآراء سيُترك للمتخصصين في الإعلام والرياضة خلال الحلقات المقبلة، احتراماً للمشاهدين وحقهم في معرفة مختلف وجهات النظر.