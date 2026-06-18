طلع 15 جنيهًا.. سعر الذهب يرتفع لـ6150 جنيهاً بعد ساعات من التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 18-6-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مقدارًا طفيفً بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية بقيمة 15 جنيهًا علي الأقل بعد خسارة أسبوعية قيمتها 140 جنيهًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6150 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7028 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6442 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6150 جنيها للشراء و 6100 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5271 جنيها للشراء و 5228 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.2 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4249 دولار للشراء و 4248 دولار للبيع.