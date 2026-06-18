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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

الطالبة الراحلة منار أشرف
الطالبة الراحلة منار أشرف
ندى سويفى

فارقت منذ قليل، الطالبة منار أشرف الحياة بعد تدهور حالتها إثر إصابتها في حادث سقوط طائرة تدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر.

وكانت تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار  السادس من أكتوبر، لحادث أسفر عن وفاة الطيار المدرب وإصابة إحدى المتدربات.

وتقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الطيار، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

ووجّه وزير الطيران المدني على الفور بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لها ، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

كما وجّه وزير الطيران المدني بفتح تحقيق فوري وعاجل  للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، من خلال  الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعه لوزاره  الطيران المدني، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات.

حادث سقوط طائرة سقوط طائرة تدريب مطار السادس من أكتوبر

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