القبض على مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات المشفرة بالشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وضبط بحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – عدد من القطع الخاصة بإستقبال الإشارة وربط أجهزة الريسيفر بالإنترنت) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





