الداخلية تداهم مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل"غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية .

وضُبط بحوزته (قرابة 4 طن مواد خام مجهولة المصدر – 2440 عبوة مستحضرات تجميل تحت التجهيز مصنعة من خامات مجهولة المصدر – 2390 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأحجام والأنواع منتج نهائى ومعبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة – 8000 قطعة مستلزمات تعبئة "ملصق – عبوة فارغة" – خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





