القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالشرقية للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط مالك الكيان ، وبحوزته (عدد من الشهادات والإستمارات ودفاتر إيصالات تحصيل مبالغ مالية خاصة بالكيان – ختم أكلاشية) .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





