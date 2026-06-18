عركة على الجاتوه.. التحقيق مع 7 سودانيين بتهمة المشاجرة داخل قاعة زفاف

تباشر جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تحقيقاتها مع 7 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، على خلفية مشاجرة نشبت داخل قاعة زفاف خلف نادي السكة بمنطقة مدينة نصر.



تفاصيل الواقعة

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 7 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، على خلفية مشاجرة نشبت داخل قاعة زفاف خلف نادي السكة بمنطقة مدينة نصر، خلال إقامة حفل زفاف.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة بسبب خلافات بين عدد من الحضور على تأخر تقديم وجبات الطعام خلال الحفل، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بين عدد من المدعوين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتورطين في المشاجرة، وتبين تورط 7 أشخاص في الواقعة.