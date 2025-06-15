استعدادا لعرضه.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "220 يوم" للنجم كريم فهمي

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لمسلسل "٢٢٠ يوم" استعدادا لعرضه خلال شهر يونيو على تطبيق شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.

وعن الترويج لفكرة المسلسل كتبت شاهد عبر صفحتها الرسمية: "ما بين حلم استناه طول عمره وعمره اللي ممكن يخلص في أي لحظة .. أحمد كان لازم ياخد أصعب قرار".

وتصدر البوستر بطلي العمل الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك.

والمسلسل مكون من ١٥ حلقة في عمل درامي رومانسي اجتماعي يتناول قضايا الأسرة

المسلسل من بطولة كريم فهمي ،صبا مبارك ، حنان سليمان ،علي الطيب ،عايدة رياض ،يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان.

المسلسل من تأليف محمود زهران ،سيناريو وحوار نديم نادر ومن إخراج كريم العدل.