أول تعليق من وكيل نقابة الموسيقيين بعد استمراره في المجلس| خاص

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي ووكيل نقابة الموسيقيين عن فوزه في القرعة التي أقيمت مساء اليوم.

وقال الدكتور محمد عبد الله في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه سيتم فتح باب الترشح للتجديد النصفي يوم٢٢ يونيو الجاري ولمدة 3 أيام، وستجرى الانتخابات على ٦ مقاعد وتجرى العملية الانتخابية يوم 29 من شهر يوليو المقبل.



وعبر المتحدث باسم نقابة الموسيقيين عن سعادته لاستمراره في عضوية مجلس النقابة لعامين آخرين بعد نتيجة القرعة اليوم.



أُجريت اليوم قرعة التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك بمقر النقابة، وسط حضور كامل لأعضاء المجلس، ماعدا الفنانة نادية مصطفى بسبب سفرها، وقام بسحب القرعة عدد من الموظفين في النقابة .

وأسفرت القرعة عن بقاء 6 أعضاء في مناصبهم حتى نهاية الدورة الحالية، وهم الدكتور محمد عبد الله واحمد أبو المجد وعلي الشريعي وأيمن أمين وعاطف إمام وخالد بيومي، بينما خرج 6 أعضاء آخرين من المجلس وهم الفنان حلمي عبدالباقي ومنصور هندى ونادية مصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة واحمد العيسوي، على أن تُجرى انتخابات التجديد النصفى يوم 29 يوليو المقبل، ومن حق الأسماء الخارجة الترشح فى الانتخابات .