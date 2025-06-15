قبل طرحه .. منصة شاهد تروج لمسلسل 220 يوم

روجت منصة watchit لأحدث أعمالها وهو مسلسل ٢٢٠ يوم من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك وعدد كبير من النجوم والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الحساب الرسمي لمنصة على موقع انستجرام watch it البوستر الرسمي للمسلسل .

مسلسل " 220 يوم " بطولة النجم كريم فهمى والنجمة صبا مبارك , الفنان على الطيب الفنانة حنان سليمان، الفنانة عايدة رياض , ميرا دياب، لينا صوفيا،وغيرهم من الوجوه الشابه.

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران و سيناريو وحوار سمر بهجت ، نادين نادر , وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.

احدث اعمال كريم فهمي

وشارك الفنان كريم فهمي فى مسلسل وتقابل حبيب الذى عرض فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.