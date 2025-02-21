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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش شنطة رمضان .. كريم فهمي: انفصال والديّ نقطة تحول بحياتي

الفنان كريم فهمي
الفنان كريم فهمي
سعيد فراج

حل الفنان كريم فهمي، ضيفا على برنامج مش شنطة رمضان، عبر قناة dmc الفضائية، وظهر خلال كواليس مسلسل وتقابل حبيب، للفنانة ياسمين عبد العزيز، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025. 

وخلال الحلقة، تحدث كريم فهمي، عن شخصية فارس التي يلعبها في أحداث مسلسل وتقابل حبيب، وقال إنها مختلفة عن عائلة أبو العزم التي تضم: (صلاح عبدالله، انوشكا، محمود ياسين جونيور، وآخرون). 

وحول نقاط التحول في حياته الشخصية، قال كريم فهمي، إن هناك العديد من الأشياء التي أحدثت تحول في حياته، منها انفصال أمه وأبيه وهو صغير، ودخوله طب أسنان. 

برومو مسلسل وتقابل حبيب 

طرحت قناة dmc الفضائية، برومو مسلسل وتقابل حبيب، للفنانة ياسمين عبد العزيز، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، عبر شاشات الشركة المتحدة.

وتضمن البرومو، عدة لقطات تشويقية من أحداث مسلسل وتقابل حبيب، تضمن إبراز خطوط درامية في الأحداث مثل الخيانة والسعي نحو الانتقام.

مسلسل وتقابل حبيب 

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب الدراما الرومانسية الاجتماعية التى لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عدد من الأعمال الشعبية التى حققت بها نجاحاً وانتشاراً كبيراً وظهر ذلك فى آخر اعمالها "صرب نار" فى رمضان 2023، و"اللى مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب. 

كريم فهمي ياسمين عبد العزيز مسلسل وتقابل حبيب الفنان كريم فهمي مش شنطة رمضان

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