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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خروج حلمى عبد الباقى وآخرين .. تعرف على نتيجة قرعة التجديد النصفي لنقابة الموسيقيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
نجلاء سليمان

أُجريت اليوم قرعة التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك بمقر النقابة، وسط حضور كامل لأعضاء المجلس، ماعدا الفنانة نادية مصطفى بسبب سفرها، وقام بسحب القرعة عدد من الموظفين في النقابة. 

أسفرت القرعة عن بقاء 6 أعضاء في مناصبهم حتى نهاية الدورة الحالية، وهم: الدكتور محمد عبد الله وأحمد أبو المجد وعلي الشريعي وأيمن أمين وعاطف إمام وخالد بيومي.

بينما خرج 6 أعضاء آخرين من المجلس وهم الفنان حلمي عبدالباقي ومنصور هندى ونادية مصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة واحمد العيسوي، على أن تُجرى انتخابات التجديد النصفى يوم 29 يوليو المقبل، ومن حق الأسماء الخارجة الترشح فى الانتخابات. 

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

وقد سادت بعد اعلان القرعة أجواء من الشفافية والاحترام المتبادل بين أعضاء المجلس، حيث تمت القرعة على نحو علني، بحضور جميع الأعضاء، وبرعاية الفنان مصطفى كامل، الذي أكد في كلمته على أهمية استكمال المسيرة بروح التعاون والالتزام تجاه أعضاء النقابة.

ومن المقرر فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى يوم 22 إلى يوم 24 من شهر يونيو الجارى، وتجرى العملية الانتخابية يوم 29 من شهر يوليو المقبل .

وأكد مؤخرا النقيب مصطفى كامل على التزامه بالعهد والقانون : سأظل محافظاً على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".

قرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا إلتزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.

نقابة الصحفيين مصطفى كامل انتخابات نقابة الموسيقيين

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