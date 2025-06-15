غلب عليها الندم.. تعليق قوي من الكاف بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وكتب "كاف"، عبر موقعه الرسمي قائلا: "كان المشهد مُهيأً، حرارة شديدة، وجماهير مُحتشدة بالأحمر، وبداية مُبشرة لمدرب الأهلي الجديد، خوسيه ريبيرو، لكن الاحتفال الذي طال انتظاره من قِبَل أهل القاهرة لم يُكتب له النجاح، فعجز المصريون عن استغلال سيطرتهم، فأضاعوا نقطتين ثمينتين في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية".

وتابع: "في ميامي، أضاع أبطال مصر فرصة سانحة لتحقيق الفوز، تعادل الأهلي سلبيًا مع إنتر ميامي في مباراة غلب عليها الندم بعدما تبارى لاعبو الأهلي على إهدار الفرص".

وأضاف: "ركلة الجزاء الضائعة من محمود تريزيجيه كانت نقطة التحول في المباراة، فيما قدم الحارس محمد الشناوي عرضًا رائعاً خاصة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بتصديات استثنائية".

تعليق الكاف على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي

واختتم: "بات الأهلي مطالبًا بتحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة المحدد لها الخميس المقبل من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية".