سوزان نجم الدين تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها قبل وفاته

حلت النجمة سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "25 سؤال" مع الإعلامية سارة دندراوي.



وأوضحت سوزان نجم الدين، أنها لم تنفصل عن زوجها الراحل والد أبنائها قبل وفاته، مشددة أنهم في تلك الفترة كان هناك خلاف وابتعدا وظنت أنها طلقها ولكن هذا لم يحدث.



وعن رفضها وضع صوتها على دبلجة الأعمال التركية، تؤكد هذه بصمتي وهويتي لا يمكن أن أضعها في عمل لا أتواجد فيه.



وقالت سوزان، أنها تعرضت للسحر على يد بعض زميلاتها في الوسط الفني، وعثرت على بعض الأشياء وقامت بفك السحر ولكنه أتخذ بعض الوقت.



وعن موهبة ابنتها سارة أتاسي، تلفت سوزان أنها تعطيها ثمان درجة من عشرة كموهبة إلا أن أبنتها سارة شغفها الحقيقي هو الطب وليس التمثيل.