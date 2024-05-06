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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

محمد عبده
محمد عبده

كشف المطرب محمد عبده عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان.

وأشار عبده فى تسجيل صوتي نشرته الصفحة الرسمية  لقناة روتانا : “الجماهير الحلوة اللى بتحب الفن وبتحب محمد عبده أنا كويس وعمال أتحسن .. الأمور الصحية الحمد الله بتتحسن والموضوع إني  أنا كان عندي كانسر فى البروستاتا وبدأت فى كورس علاجي مكثف".


وتابع: “ أخدت جلسات أشعاع والأعراض الجانبية بتاعت الإشعاع أخف  بكثير من الكيماوي، وباخد حقنة كل ٣ أشهر  لتقليل إنزيمات السرطان وبعد يوم 7 مايو هبدأ الكورس التاني”.
 

 

وأضاف: الحمد الله المرض ده ابتلاء من عند ربنا واحنا لازم نصبر وأكيد دعائكم  لي كان عامل كبير جدا فى تحسن حالتي وشفائى بإذن الله

 

 

 

اعلان خبر إصابة محمد عبده بالسرطان 

 

أعلن الفنان  السعودى محمد عبده، عبر رسالة صوتية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام السعودية، عن إصابته بمرضالسرطان، مما أدى إلي خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي في باريس.

 

وأوضح ذلك "خيري رمضان" في برنامج "مع خيري"،

المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وأشاد بصوته العذب متأثرًا على ما اصابه

وأن محمد عبده لم يعلن من قبل عن مرضه وانفردت قناة العربية بهذا التسجيل الصوتي لمحمد عبده.
 

 

أكد خيري على تعليق عبده بأنه متفائل بالشفاء العاجل والقريب وأنه سوف يواصل تقديم أعماله، كما نعي الشيخ الأمير عبدالمحسن وكتب لأبو نورا "صوتك يناديني، بعتذر، الرسايل والعديد من الأغاني، وتمني الشفاء لابو نورا وأستكمال مسيرة العطاء والفن.

 

المطرب محمد عبده محمد عبده إصابة محمد عبده بالسرطان

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