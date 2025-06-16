سمير غطاس: لم نتوقع اختراق إيران إلى هذا الحد

أكد الدكتور سمير غطاس، الرئيس التنفيذ لمنتدى الشرق الأوسط، للدراسات الإستراتيجية، أنه لم يكن أحد يتوقع أن إيران مخترقة إلى هذا الحد، مشيرا إلى أن إسرائيل قامت بعدوان استخباراتي على إيران، واستهدفت القيادات العسكرية الإيرانية.

وقال سمير غطاس، خلال لقاء له لبرنامج الحكاية، عبر فضائية إم بي سي مصر، إن إسرائيل استهدفت 20 من القيادات العسكرية الإيرانية و14 عالم نووي، مما يعد خسارة قوية لإيران.

وتابع الرئيس التنفيذ لمنتدى الشرق الأوسط، للدراسات الإستراتيجية، أن مجموعات الموساد الإسرائيلية، ومجموعات خاصة متواجدة في إيران على الأرض، مؤكدا أن تلك المجموعات قامت بعمل قواعد، واستخدموا طائرات بدون طيار لتنفيذ الهجوم على القيادات العسكرية الإيرانية، والعلماء الإيرانيين.

