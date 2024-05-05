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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال كبير على حديقة الأزهر في شم النسيم

صدى البلد

شهدت حديقة الأزهر إقبالا كبيرا في عيد شم النسيم. وتعتبر حديقة الأزهر أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة على مساحة 71 فدانا. 

وتنتشر بالحديقة خدمات مميزة، والعديد من المناظر الساحرة.

رصدت كاميرا صدى البلد إقبال المواطنين في عيد  شم النسيم على  حديقة الازهر من المصريين والكثير من الجنسيات، وكذلك رصدت الأنشطة من رسم على وجوه الاطفال ، وملاهٍ ، ومكان مخصص للحرف اليدوية.

يذكر أن شم النسيم إحدى أهم المناسبات الشعبية والتراثية التي يحتفل بها المصريون على مر التاريخ، وهذه المناسبة ترتبط بقدوم الربيع وتجدد الطبيعة، وتمتد جذورها التاريخية إلى العصور الفرعونية القديمة.

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