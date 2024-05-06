أفضل وأرخص هاتف اقتصادي من سامسونج هذا العام.. السعر مفاجأة

يعد هاتف Samsung Galaxy A15 4G هو أحدث هاتف ذكي من سلسلة A من سامسونج والتي يتميز بشاشة سوبر اموليد 90 هيرتز مع كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل كما يعمل الهاتف بمعالج Helio G99 كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .



مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A15

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ FHD+ وبدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 90Hz مع سطوع يصل الي 800 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

• يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميدياتيك من نوع Helio G99 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 فهو نفس الموجود في هاتف Samsung A24 وهاتف Realme 11 4G .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

• الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل 14 بواجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6 .

سعر هاتف Samsung Galaxy A15 4G

• في مصر للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 6800 جنية .. وللنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 7300 جنية .. وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8900 جنية