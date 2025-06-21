جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 في السوق استقرارًا نسبيًا، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا الأيام الماضية انتهى بالأمس على ارتفاع طفيف، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لمستقبل حركة الأسعار، خصوصًا بعد الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه الذهب خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم 21-6-2025

بحسب متوسط الأسعار المعلنة في محلات الصاغة، فقد استقر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر عند مستوى 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واصل الجنيه الذهب استقراره ليسجل اليوم السبت 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بعد أن خسر أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24

بلغ سعر عيار 24، الأعلى قيمة والأكثر نقاءً، 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار من الخيارات المفضلة في بعض المحافظات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، والذي يلقى رواجًا كبيرًا في المناطق الشعبية، نحو 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية محليًا وعالميًا

سجلت الأوقية الذهبية (الأونصة) محليًا نحو 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعرها عالميًا بالدولار نحو 3365.32 دولارًا،.

توقعات أسعار الذهب في مصر

بحسب توقعات خبراء الاقتصاد، فإن أسعار الذهب في مصر مرشحة لمزيد من التحرك خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية بسبب التوترات والحرب بين اسرائيل وايران، مع تحذيرات من عمليات بيع مفاجئة قد تؤدي إلى تذبذب في الأسعار المحلية.

وأكد خبراء الذهب أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك ، إلى جانب ضعف القوة الشرائية في السوق المحلي، يسهم في تهدئة وتيرة ارتفاع أسعار الذهب، رغم الضغوط العالمية.

ويفضل تجنّب شراء الذهب بغرض الاستثمار قصير الأجل في الوقت الراهن بسبب تقلبات الأسواق، حيث يفضل أن يتم الاحنتفاظ به لسنة على الأقل لضمان الحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب.