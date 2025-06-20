الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. أسعار الذهب اليوم| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

وزير الخارجية: يجب استنفاد جميع المسارات بشأن البرنامج النووي الإيراني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران.

روبيو لنظيره الفرنسي: جاهزون للاتصال المباشر مع إيران في أي وقت

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده جاهزة جاهزون للاتصال المباشر مع إيران في أي وقت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

روشتة طبية للتعامل مع أمراض الصيف وارتفاع درجات الحرارة

قال شريف حته استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن ارتفاع درجات الحرارة قد يصاب الفرد بالإجهاد الحراري، تتمثل أعراضه في الشعور بالدوخة والصداع والإغماء.

مسؤول إيراني: طهران لا تريد التعامل مع الولايات المتحدة في ظل هجمات إسرائيل

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث أعلن مسؤول إيراني، أننا نحتاج إلى سماع مبادرة الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي.

مواقف نبوية تؤكد أن الاشتياق للوطن فطرة لا تزول.. تفاصيل

استعرض الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، مواقف من السيرة النبوية تؤكد أن الاشتياق إلى الوطن شعور فطري لا ينفصل عن الإنسان مهما طالت غربته.

تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة.

عيار 21 يلامس الـ5 آلاف..تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.

بداية الصيف بشكل رسمي..الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الحالي.