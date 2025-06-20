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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: يجب استنفاد جميع المسارات بشأن البرنامج النووي الإيراني

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران.


وأكد وزير الخارجية على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستغلال المسار الدبلوماسي المتاح لاحتواء الموقف المتصاعد، وشدد على ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها.


وتابع: يجب استنفاد جميع المسارات الدبلوماسية والسياسية للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.


وكذبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ادعاءات إسرائيل بشأن استهداف مستشفى سوروكا في بئر السبع بصاروخ أمس.

وأوضحت البعثة "إن إيران ترفض رفضا قاطعا ادعاء النظام الإسرائيلي الكاذب بشأن استهداف مستشفى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأكدت البعثة الإيرانية أن إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها إيران دقيقة ومتوافقة تماما مع القانون الدولي، وأنها لا تستهدف إلا المنشآت التي شاركت بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي أو دعمته، مشددة على أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني ولا تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واستهدفت إيران صباح أمس مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل ، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع المواجهة المفتوحة بين الطرفين قبل أسبوع. ووصفت إسرائيل الهجوم الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادية بالمتعمد.

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