إيران تعلن تضرر 5 مستشفيات جراء العدوان الإسرائيلي

أفاد مدير إدارة الطوارئ الإيرانية بأن 5 مستشفيات تضررت جراء العدوان الإسرائيلي علي البلاد الأمر الذي تسبب في تأثر المرضى بحسب ما نقله التليفزيون الرسمي في طهران .

وفي سياق متصل، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ادعاءات الإحتلال بشأن استهداف مستشفى سوروكا في بئر السبع بصاروخ أمس.

وقالت البعثة "إن إيران ترفض رفضا قاطعا ادعاء النظام الإسرائيلي الكاذب بشأن استهداف مستشفى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأكدت البعثة الإيرانية أن إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها إيران دقيقة ومتوافقة تماما مع القانون الدولي، وأنها لا تستهدف إلا المنشآت التي شاركت بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي أو دعمته، مشددة على أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني ولا تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واستهدفت إيران أمس مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل ، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع المواجهة المفتوحة بين الطرفين قبل أسبوع. ووصفت إسرائيل الهجوم الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادية بالمتعمد.