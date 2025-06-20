إيران تنفي اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم الموسوي

نفت السلطات الإيرانية نبأ اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة الجديد اللواء عبد الرحيم الموسوي مشيرة الي انه تفقد خلال الساعات الماضية أحد مواقع الدفاع الجوي في طهران بحسب ما قالت وكالة نور نيوز الإيرانية .

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد وجّه في وقت سابق تحذيرًا شديد اللهجة إلى المستوطنين الإسرائيليين، داعيًا إياهم إلى مغادرة مناطق مثل تل أبيب وحيفا في أسرع وقت، حفاظًا على أرواحهم، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.



وقال موسوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "نُحذّر سكان الأراضي المحتلة، وخاصة في تل أبيب وحيفا، بضرورة مغادرة هذه المناطق فورًا، إذ إنّ أي تصعيد قادم سيكون مدمّرًا ولن يفرّق بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية".

وأضاف: "العمليات السابقة التي نفذتها قواتنا ضد العدو كانت ذات طابع ردعي، أما الآن فنحن على مشارف تنفيذ عمليات عقابية سريعة وقوية ردًا على الاعتداءات الأخيرة".

وأوضح موسوي أن الكيان الصهيوني "أقدم على خطوة عدوانية جبانة" بمهاجمة الشعب الإيراني، واستهداف النساء والأطفال، مؤكّدًا أن "هذا التصعيد لن يمر دون ردٍّ صارم".