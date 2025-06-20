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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شملت أهدافًا حساسة.. إيران تكشف تفاصيل الضربات الصاروخية على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

كشفت القوات المسلحة الإيرانية، الخميس، عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، معلنة عن بنك الأهداف التي شملتها العملية التي وصفتها بـ"الاستراتيجية والحساسة".

 وأوضحت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الهدف الأساسي من هذه الموجة الصاروخية كان مقر القيادة والسيطرة والاستخبارات الكبرى في الجيش الإسرائيلي، المعروف باسم (IDF C4I).

وأفادت الوكالة أن هذا المقر يُعد من أهم المنشآت العسكرية في المنظومة الإسرائيلية، حيث يتولى تنسيق العمليات الاستخباراتية والعسكرية الرقمية، بما في ذلك أنظمة القيادة والسيطرة، وعمليات الحرب السيبرانية، فضلاً عن أنظمة المراقبة والاستطلاع والاستخبارات المتقدمة (C4ISR).

كما شمل القصف الإيراني مواقع أخرى وصفت بأنها حساسة داخل مجمع التكنولوجيا المعروف باسم "غاڤ-يام"، والذي يقع في محيط أحد المستشفيات. وأشارت التقارير الإيرانية إلى أن هذا المجمع يضم وحدات استخباراتية ومعسكرات عسكرية يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.

توسيع نطاق الهجمات لتشمل حيفا وتل أبيب

وبحسب ما نقلته وكالة "مهر"، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت مراكز عسكرية وصناعية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة في مدينتي حيفا وتل أبيب. وأكدت الوكالة أن هذه الهجمات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف شل القدرات العسكرية الإسرائيلية عبر ضرب البنية التحتية للصناعات الدفاعية.

وأضافت الوكالة أن الهجوم تضمن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة متنوعة، بين قتالية وانتحارية، وجهتها القوات الإيرانية إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، مع التركيز بشكل خاص على تدمير منظومات الدفاع الجوي والصاروخي المنتشرة في محيط حيفا وتل أبيب.

التصعيد الإيراني متواصل واستهداف للصناعات الدفاعية

وفي سياق استمرار العمليات، أكدت وكالة "مهر" أن الاستهداف الصاروخي التصاعدي للمواقع العسكرية والصناعية الإسرائيلية لا يزال مستمرًا ضمن الأجندة العسكرية للحرس الثوري، مشيرة إلى أن العمليات القادمة ستشمل مزيدًا من الأهداف ذات الطبيعة العسكرية والصناعية بهدف الضغط على إسرائيل.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أجواء متوترة في المنطقة، بعد أن استهدفت إسرائيل مواقع قيادية وعسكرية داخل إيران خلال الأسابيع الماضية، ما دفع طهران إلى الرد بهجمات صاروخية ومسيّرة وصفت بأنها الأكبر منذ بدء التصعيد المتبادل بين الطرفين.

إيران الحرس الثوري إسرائيل تل أبيب بات يام طهران

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