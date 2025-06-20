إيران.. اعتقال 16 شخصا من العملاء المرتبطين بإسرائيل

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن السلطات اعتقلت 16 شخصا من العملاء المرتبطين بإسرائيل في محافظة لرستان الإيرانية.

وأمس الخميس، أعلنت قيادة قوى الأمن غرب محافظة طهران، اعتقال 24 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، إضافة إلى إسقاط 16 طائرة مسيّرة صغيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت القيادة، في بيان لها، إن هذه العملية تمت بعد رصد دقيق ومتابعة أمنية على مدار الساعة، بالتعاون مع المواطنين والتقارير الاستخبارية.

وأضافت: "المعتقلون متهمون بالتجسس الإلكتروني والميداني، ومحاولة بث الشائعات، وتضليل الرأي العام، وتشويه صورة النظام في الفضاء الحقيقي والافتراضي، وقد تم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضًا من رصد واستهداف 16 طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي، كانت تحاول تنفيذ مهمات استطلاعية، حيث جرى تدميرها بنجاح من قبل القوات المنتشرة في المنطقة.