إيران تصدر تحذيرا بإخلاء مكاتب القناة 14 الإسرائيلية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) اليوم أن إيران تخطط لمهاجمة مكاتب القناة 14 الإخبارية الإسرائيلية، التي تتهمها بأنها "قناة دعائية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وأضافت الهيئة أن إيران ستستهدف مكاتب التلفزيون في الأيام المقبلة، وحثت جميع العاملين على إخلائها، في إطار الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اندلعت منذ أسبوع.

يوم الاثنين، هاجم الجيش الإسرائيلي مجمع استوديوهات قناة IRINN الإخبارية الإيرانية الرسمية، واصفًا إياه بأنه "مركز اتصالات كان يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وأظهر بث مباشر سماع دوي انفجار قوي أثناء تقديم مذيع البرنامج على الهواء مباشرة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاحقًا إن أحد موظفيها قُتل في الهجوم.

أعلنت شركات الطيران الأمريكية تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بسبب الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ أسبوع.

شركات الطيران الأمريكية

وعلقت الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى قطر، كما علّقت الخطوط الجوية المتحدة رحلاتها اليومية إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعة التطورات في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته شبكة إيه بي سي نيوز.

وأعلنت الخطوط الجوية المتحدة في بيان لها يوم الخميس: "بسبب الصراع في المنطقة، تم إيقاف رحلات يونايتد اليومية بين نيوارك ودبي (DXB) مؤقتًا".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن نظام الدفاع الإيراني "يعترض حاليًا" طائرات إسرائيلية بدون طيار فوق طهران.