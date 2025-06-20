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الأردن يرصد سقوط 100 مقذوف وشظية منذ بداية التصعيد بين إيران وإسرائيل
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يرصد سقوط 100 مقذوف وشظية منذ بداية التصعيد بين إيران وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت السلطات الأردنية، أمس الخميس، أن نحو 100 شظية ومقذوف سقطت على أراضي المملكة منذ اندلاع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأوضاع تحت السيطرة ولا تمثل تهديدًا مباشرًا للسكان حتى الآن.

 وقال أحمد النعيمات، مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، إن المقذوفات سقطت في مواقع متفرقة بمناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أن "هذه الشظايا لا يمكن التحكم في أماكن سقوطها، وقد تنتشر في أكثر من موقع".

وأكد النعيمات أن تقييم الوضع الأمني حتى اللحظة لا يدعو للقلق، موضحًا أن تفعيل صفارات الإنذار الذي شهدته بعض المناطق كان إجراءً احترازيًا ناتجًا عن احتمالية تعطل الأجسام الطائرة أثناء تحليقها أو تعرضها للتشويش الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى سقوطها في أماكن مأهولة والتسبب بأضرار للسكان وممتلكاتهم.

الأردن يجهز خططًا للطوارئ

وشدد النعيمات على أن الأردن ليس طرفًا في النزاع الدائر بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن المملكة تسعى للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، معتمدًا في ذلك على وعي المواطنين والتزامهم الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما طمأن إلى أن المخزون الإستراتيجي من الغذاء والطاقة في المملكة آمن ومتوفر، لافتًا إلى وجود خطط مدروسة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك أسوأ الاحتمالات.

وأوضح أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعمل بشكل متواصل على تقييم التطورات، بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية في المملكة، لضمان الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

دعوات للحذر 

وفي السياق ذاته، دعا اللواء المتقاعد عودة الشديفات، مدير التوجيه المعنوي السابق، إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع. وقال الشديفات في تصريحات صحفية، الخميس: "الظروف الحالية لا تستشير أحداً"، في إشارة إلى خطورة الوضع بين إسرائيل وإيران، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن القوات المسلحة والمخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار الشديفات إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد إيران، ورد طهران بالمثل تجاه أهداف إسرائيلية، يؤديان إلى ارتفاع مستوى التهديدات يومًا بعد يوم، سواء من حيث عدد الإصابات أو المناطق المستهدفة. وأضاف أن طبيعة الأسلحة المستخدمة في هذا النزاع، من صواريخ وطائرات مسيرة محملة بقنابل انشطارية، تفرض درجة عالية من الحذر في التعامل مع أي جسم مجهول قد يسقط داخل الأراضي الأردنية.

الأردن المملكة إسرائيل إيران تل أبيب إيران وإسرائيل

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