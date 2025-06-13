المرشد الإيراني يختار حاتمي قائدا عاما للجيش

قرر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة اختيار العميد أمير حاتمي قائدا عاما للجيش الإيراني،وترقيته لرتبة لواء بسبب خبراته العسكرية المتعددة وتعيين عبد الرحيم موسوي رئيسا للأركان خلفا للرئيس الأركان المغتال من إسرائيل محمد باقري.

حاتمي شغل مناصب عسكرية متعددة منها رئاسة الاستخبارات

وشغل حاتمي عدة مناصب بالجيش الإيراني كرئيس للاستخبارات منذ عام 1999 حتى عام 2005 ونائب رئيس شؤون الأفراد برئاسة الأركان الإيرانية من 2005 حتى عام 2010 ونائب وزير الدفاع منذ عام 2013 حتي عام 2017 ووزيرا للدفاع منذ عام 2017 حتي عام 2021 وأصبح مستشارا كبيرا للمرشد الإيراني ليعود من جديد للعمل العسكري بوزارة الدفاع الإيرانية للاستجابة الطارئة للحرب الإسرائيلية على إيران.

إيران تأسر طيار إسرائيلي

وتقوم الدولة الإيرانية بالرد على العدوان الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي وقصفت إسرائيل ب100 صاروخ سقط إثنين منها وسط تل أبيب بالموجة الأولى مع تضارب الأنباء عن سقوط طيارتين إسرائيلتين حاولت مهاجمة إيران الآن وأسر طيار إسرائيلي.