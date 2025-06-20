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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بداية الصيف بشكل رسمي..الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الحالي.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاجواء اليوم صيفية ولكن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث هناك ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 36 در جة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية  البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، المحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، مما يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة سطوع أشعة الشمس، ليكون الطقس شديد الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، متابعة: درجات الحرارة في جنوب البلاد تصل إلى 41 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن الأمواج على شواطئ البحر الأحمر والمتوسط طبيعية ومؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية، ولكن هناك إضطراب في خليج السويس.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر ولكنها تتلاشي مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن فصل الصيف سيبدأ غدا بشكل رسمي، ويستمر لمدة 3 أشهر، وذروة فصل الصيف ستكون في شهري 8 و9.عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 درجة

الارصاد الارصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

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