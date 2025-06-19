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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: الطقس ينقذ الأهلي أمام بالميراس بعد توقف المباراة لسوء الأحوال الجوية

الاهلي
الاهلي
منار نور

علق الإعلامي الرياضي إسلام صادق، علي توقف مباراة الأهلي وبالميراس في كاس العالم. 

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، على توقف مباراة الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي بسبب سوء الأحوال الجوية، قائلاً: “الطقس ينقذ الأهلي أمام بالميراس بعد توقف المباراة لسوء الأحوال الجوية.. وتستكمل المباراة بنفس النتيجة 2-0.. والوقت المتبقي في وقت لاحق! ”.

ونجح بالميراس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

تقدم بالميراس في الدقيقة 49 علي الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي في بالخطأ في مرماه.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول لصالح نادي بالميراس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعد رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

الاهلي بالميراس كاس العالم

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