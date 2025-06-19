إبراهيم فايق يكشف سبب توقف مباراة الأهلي وبالميراس

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن سبب توقف مباراة الاهلي وبالميراس في كاس العالم

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تحذير من شرطة نيوجيرسي:

‏توقف المباراة بسبب ظروف طقس قاسي.. ومطالبة اللاعبين بالدخول لغرفة الملابس.. وخروج الجماهير للوقوف في ممرات المدرجات حرصا ع سلامتهم وآمنهم.

نجح بالميراس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

تقدم بالميراس في الدقيقة 49 علي الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي في بالخطأ في مرماه.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول لصالح نادي بالميراس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعد رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.