مواقف نبوية تؤكد أن الاشتياق للوطن فطرة لا تزول.. تفاصيل

استعرض الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، مواقف من السيرة النبوية تؤكد أن الاشتياق إلى الوطن شعور فطري لا ينفصل عن الإنسان مهما طالت غربته، مشيرًا إلى أن رسول الله ﷺ حين هاجر إلى المدينة، دعا الله قائلًا:" اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد"، وذلك بعد أن شعر الصحابة بالوحشة لفراق موطنهم.



وأضاف نجم خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحنين إلى الوطن لا ينقطع بمرور الزمن، مستشهدًا بقول الأديب الأصمعي:"الإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعًا".

واسترسل: الحنين إلى الوطن يشبه سلوك الطيور التي تعود لأوكارها ولو كانت جرداء، والإبل التي تعود إلى مراعيها وإن طالت غيبتها.

وأكد على أن محبة الوطن جزء من الفطرة التي أقرّها الإسلام، مستدلًا بما رواه الإمام الذهبي حول محبة النبي ﷺ لوطنه ضمن الأشياء التي أحبها في حياته، ما يعكس ارتباط الإيمان بالانتماء الوطني.







