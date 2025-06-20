روشتة طبية للتعامل مع أمراض الصيف وارتفاع درجات الحرارة

قال شريف حته استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن ارتفاع درجات الحرارة قد يصاب الفرد بالإجهاد الحراري، تتمثل أعراضه في الشعور بالدوخة والصداع والإغماء.



وأضاف شريف حته، خلال حواره المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حمامات السباحة قد تتسبب في إصابة البعض خلال فترة الصيف، ولذلك أفضل أن يتم اختيار حمامات السباحة باتقان وأن يتوفر به معايير الرعاية الصحية، حتى لا يكون بيئة خصبة للباكتيريا.



واسترسل: يجب توفير التغذية الصحية السليمة للأطفال وللأفراد خلال فصل الصيف وذلك لتقوية المناعة وتعزيزها، متابعا: لا أفضل أن يتم تناول الأطعمة السريعة التي تحتوي على زيوت وسكريات كثيرة، لأنها ستؤثر بالسلب على صحته.



وشدد على ضرورة ممارسة الرياضة خاصة للاطفال حتى لا يصابوا بالسمنة منذ الصغر وتيبس العضلات نتيجة استخدام الهاتف والألعاب التكنولوجية لفترات طويلة، مؤكدا على أن ممارسة الرياضة ستساهم كثيرا في تحسين الحالة النفسية والمزاجية للأطفال.