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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الانقلاب الصيفي.. أطول نهار في 2025 والصيف يبدأ رسميًا السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

يبدأ فصل الصيف رسميا والانقلاب الصيفي 2025، غدا السبت 21 يونيو، ومن المنتظر أن ينتهى فصل الربيع رسميا اليوم الجمعة 20 يونيو، بعد أن استمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة، ليبدأ الصيف غدا السبت 21 يونيو 2025، ويستمر 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة.

موعد  الانقلاب الصيفى

وكشف تقرير لمعهد الفلك أن الانقلاب الصيفى هذا العام يحدث يوم 21 يونيو 2025، وتشرق الشمس فى ذلك اليوم من أقصى الشمال الشرقى وظلال الأشياء عند الظهر ستكون الأقصر خلال السنة، فالشمس فى الانقلاب الصيفى تأخذ أقصى قوس مسار ظاهرى نحو الشمال وهى أعلى شمس ارتفاعًا كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، وستكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وستغرب فى أقصى الشمال الغربى.

وصفت هيئة الأرصاد الجوية، فصل الصيف، أنه يعتبر أكثر فصول العام استقرارًا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير أن صيف هذا العام يشهد ارتفاع طفيف في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (2:1) درجة.

أمطار في الصيف

أضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أحيانا أن يتخلل فصل الصيف لهذا العام امتداد مرتفع العروض الوسطى الذى يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوربا والتي تعمل على اعتدال درجات الحرارة فى بعض أيام فصل الصيف.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح والإرشادات للمواطنين خلال فصل الصيف، متمثلة في الآتي:

-ارتداء غطاء للراس عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا

-الأكثار من تناول المياة والسوائل على مدار اليوم

-متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية
 

ويحدث الانقلاب الصيفى عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة فى مدارها حيث يكون القطب الشمالى عند أقصى ميل له (نحو 23.5 درجة) نحو الشمس، مما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل فى السنة التقويمية.

الفلك الصيف الربيع الانقلاب الصيفى الشمس

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