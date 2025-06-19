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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

72 ساعة ويبدأ الصيف رسميًا.. تنبؤات غير متوقعة: رياح أوروبية وأمطار

توقعات فصل الصيف
توقعات فصل الصيف
نورهان خفاجي

72 ساعة تفصلنا عن بداية فصل الصيف للعام الحالي 2025، المتوقع أن تكون أول أيامه يوم السبت القادم الموافق 21 يونيو، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

السبت القادم بداية فصل الصيف رسميا

وصفت هيئة الأرصاد الجوية، فصل الصيف، أنه يعتبر أكثر فصول العام استقرارًا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير أن صيف هذا العام يشهد ارتفاع طفيف في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (2:1) درجة.

رياح أوروبية وأمطار في الصيف

أضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أحيانا أن يتخلل فصل الصيف لهذا العام امتداد مرتفع العروض الوسطى الذى يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوربا والتي تعمل على اعتدال درجات الحرارة فى بعض أيام فصل الصيف.

متوقع أيضا أن يتأثر جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر أحيانا خلال فصل الصيف، بفرص لسقوط الأمطار ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك عندما يمتد الفاصل المدارى من شمال السودان إلى جنوب مصر .

تقلبات الصيف تحتاج إلى الحذر

اعتبرت هيئة الأرصاد، هذا البيان إجراء احترازي لوصف معالم فصل الصيف لأخذ الإستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وأنه سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لأى تقلبات جوية متوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت كافي.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح والإرشادات للسادة المواطنين خلال فصل الصيف، متمثلة في التالي:

  • ارتداء غطاء للراس عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصراً .
  •  الأكثار من تناول المياة والسوائل على مدار اليوم
  • متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الصيف فصل الصيف هيئة الأرصاد منخفض الهند الموسمى توقعات الصيف

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