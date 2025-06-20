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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 20-6-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025 داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو  38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

أظهر سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية؛ استقرارا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

واستقرت اسعار الذهب للجرام الواحد في المتوسط منذ تعاملات اليوم وحتى بدء ختام التداولات.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4760 جنيها للبيع و4785 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل متوسط سعر عيار 18 الوسطي نحو 4080 جنيها للبيع و4101 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر أقل سعر عيار 14 الأدنى نحو 3173 جنيها للبيع و3190 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 5440 جنيها للبيع و5468 جنيها للشراء.

سعر  الجنيه الذهب اليوم

بلغ الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية  اليوم

بلغ سعر أوقية 3365 دولارا للبيع و 3365 دولارا للشراء.

تراجع الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتراجع خام برنت قرابة دولارين مع تأجيل القرار الأميركي بشأن إيران تراجع خام برنت قرابة دولارين مع تأجيل القرار الأميركي بشأن إيران.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي، انخفاضا، اليوم، بنسبة 0.6%؛ ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولارا للأونصة؛ ليتداول حاليا عند المستوى 3349 دولارا للأونصة، وفق “جولد بيليون”.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.4% حيث يحاول السعر الآن كسر منطقة المستوى 3350 دولار للأونصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زخم الهبوط خلال الأيام القادمة؛ في حال أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى.

وأشار تحليل "جولد بيليون إلي أن في الشرق الأوسط حالياً متقلب وهو ما يدفع المتداولين إلى تجنب اتخاذ مراكز شراء وبيع قوية على الذهب سواءً على المدى الطويل أو القصير.

وتأتي خسائر الذهب اليوم؛ بعد أن تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق، بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني؛ مما يزيد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب

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