كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

كشف الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في دولة الكويت -عبر تطبيق انستجرام- عن القبض على الممثلة الكويتية الشهيرة شجون الهاجري، وبحوزتها كميات من المواد المخدرة.

شجون الهاجري

وأصدرت وزارة الداخلية في الكويت، بيانا رسميا مرفقا بصورة شجون الهاجري، وهي مقيدة وأمامها المضبوطات المخدرة.

وقال البيان الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية: «تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات».

وتابع البيان: «وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من عمليات البحث والتحري التي تنفذها الإدارة، حيث تم الاشتباه بالمتهمة بعد التوصل لمعلومات تفيد بحيازتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وبناءً عليه ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، تم ضبطها والعثور بحوزتها على كمية من مادة الماريجوانا ومادة الكوكايين، إضافة إلى مؤثرات عقلية».

وأضاف البيان: «وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهة الاختصاص».

واختتم البيان: «وتؤكد وزارة الداخلية أن حملات مكافحة المخدرات مستمرة بكل حزم، في إطار نهج أمني صارم يستهدف رصد وتعقب كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع من خلال التعامل مع المواد المخدرة، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تسهم في حماية الوطن وصون أمنه».

أعمال شجون الهاجري

وكان أحدث أعمال الممثلة الكويتية، شجون الهاجري، هو مسلسل وحوش، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل وحوش، يضم مجموعة من أبرز نجوم الدراما الكويتية، منهم: شجون الهاجري بدور عذاري، هيا عبد السلام بدور إيمان راشد، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، عبد الله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبد العزيز دشتي، الإخراج: سعيد الماروق ومحمد سلامة، التأليف: فيصل البلوشي.

المسلسل الكويتي «وحوش» يتناول في كل حلقتين جريمة حقيقية حدثت في الكويت، حيث يسلط الضوء على أبرز الجرائم في المجتمع الكويتي، وفي الحلقتين الرابعة والخامسة، يتم تسليط الضوء على قصة مجرم مصري، يؤدي دوره الفنان محمد يوسف أوزو، الذي يجسد شخصية مريض نفسي ارتكب جرائم متعددة وهي اغتصاب الأطفال، يبرز المسلسل الجانب النفسي للمجرم وكيفية تأثير حالته النفسية على تصرفاته، مما يضيف طابعًا دراميًا مثيرًا لقصة الجريمة.