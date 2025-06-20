مخدرات ومؤثرات.. تفاصيل القبض على الممثلة شجون الهاجري | صور

ألقت وزارة الداخلية الكويتية، القبط على الفنانة شجون الهاجري، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، والتي عثر عليها بحوزتها.

ضبط مخدرات بحوزة شجون الهاجري

القبض على الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات

قالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، إن قطاع الأمن الجنائي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكن من ضبط الممثلة شجون الهاجري، وبحوزتها “مواد مخدرة” و"مؤثرات عقلية" بقصد التعاطي، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات.

الممثلة شجون الهاجري

ما نوع المخدرات المضبوط بحوزة الفنانة شجون الهاجري

تابعت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها، أن تلك الضبطية تأتي ضمن سلسلة من عمليات البحث والتحري التي تنفذها الإدارة، حيث تم الاشتباه بالمتهمة؛ بعد التوصل إلى معلومات تفيد بحيازتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.. وبناء عليه، ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة؛ تم ضبطها والعثور بحوزتها على كمية من عادة الماريجوانا ومادة الكوكايين، إضافة إلى مؤثرات عقلية.

ونوهت بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية، في بيانها الرسمي، أن حملات مكافحة المخدرات مستمرة بكل حزم؛ في إطار نهج أمني صارم يستهدف رصد وتعقب كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع، من خلال التعامل مع المواد المخدرة.

ودعت الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات تسهم في حماية الوطن وصون أمنه.