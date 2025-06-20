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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025
استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025
عبد العزيز جمال

فصل الصيفكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن ملامح مناخ فصل الصيف لعام 2025 في مصر، موضحة أن بداية الفصل فلكيًا ستكون يوم السبت الموافق 21 يونيو، ويستمر لمدة 3 أشهر، وسط توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

منخفض الهند الموسمي يهيمن على الصيف

وأوضحت الهيئة أن فصل الصيف في مصر يتميز تقليديًا بالاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، إلا أن هذا الاستقرار يتزامن مع تأثير واضح لامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، إلى جانب زيادة في معدلات الرطوبة، ما يؤدي إلى شعور مضاعف بارتفاع حرارة الطقس.

فصل الصيف

الهيئة أكدت أن هذه الظاهرة المناخية هي السمة الأبرز لمناخ الصيف ، ومن المتوقع أن تشهد معظم مناطق الجمهورية ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة مع دخول النصف الثاني من يونيو.

درجات الحرارة في الصيف أعلى من المعدلات بنحو درجتين

بحسب توقعات التنبؤات الفصلية الصادرة عن الهيئة، فإن متوسط درجات الحرارة خلال صيف 2025 سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمقدار يتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المناخية السائدة على مستوى العالم نتيجة التغيرات المناخية.

الزيادة الطفيفة في الحرارة قد تبدو غير مؤثرة للبعض، إلا أن الهيئة شددت على أهمية الاستعداد لموجات الحر، خصوصًا خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تُسجل أعلى درجات الحرارة خلال العام.

مرتفع العروض الوسطى يجلب فترات اعتدال مؤقتة

رغم سيطرة المنخفض الموسمي، فإن الهيئة توقعت حدوث فترات معتدلة مؤقتة نتيجة امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب معه كتلًا هوائية لطيفة قادمة من جنوب أوروبا.

هذه الكتل المعتدلة قد تؤدي إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الساحلية الشمالية، ما يوفر فترات من الراحة النسبية في ظل الحرارة المرتفعة السائدة.

نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار على الجنوب

أشار بيان الأرصاد إلى أن مناطق جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، تكون محملة بالأتربة والرمال، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة.

وترجع هذه الظواهر إلى امتداد الفاصل المداري القادم من شمال السودان باتجاه جنوب مصر، ما يؤدي إلى تغييرات طفيفة في الأجواء هناك.

بيان تحذيري واستعدادات مبكرة لمواجهة الصيف

أوضحت الهيئة أن هذا البيان يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تحديد معالم فصل الصيف بدقة، وذلك لتوجيه الجهات المعنية إلى الاستعداد المبكر لمواجهة التأثيرات المحتملة لموجات الحر.

كما تعهدت الهيئة بأنها ستقوم بإصدار تحذيرات جوية مبكرة في حال وجود مؤشرات على ظهور ظواهر جوية غير معتادة خلال الموسم، حرصًا على سلامة المواطنين والمنشآت.

نصائح مهمة للتعامل مع حرارة الصيف

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة إرشادات هامة للمواطنين لمساعدتهم في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة:

  • ارتداء قبعات أو غطاء للرأس عند التعرض المباشر للشمس، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الخامسة مساءً.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة بشكل منتظم خلال اليوم للوقاية من ضربات الشمس والجفاف.
  • متابعة النشرات الجوية بانتظام لتفادي التعرض لأي تغير مفاجئ في حالة الطقس.

وأتاحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة قنوات رسمية لمتابعة مستجدات الطقس، تشمل:

  • الصفحة الرسمية على فيسبوك: https://m.facebook.com/ema.gov.eg
  • الموقع الإلكتروني للهيئة: www.ema.gov.eg
  • خدمة الاستفسار الهاتفي على مدار الساعة من خلال الأرقام: 24646721 - 24646719

شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة خلال فصل الصيف، والتواصل معها بشكل مباشر حال وجود أي استفسار يتعلق بالتقلبات الجوية أو الموجات الحارة المتوقعة.

الصيف الأرصاد الأرصاد الجوية مناخ فصل الصيف منخفض الهند الموسمي درجات الحرارة في الصيف حرارة الصيف التعرض المباشر للشمس

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